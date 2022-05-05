Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии

Об этом сообщает yle со ссылкой на Минобороны страны.

По данным министерства, нарушение воздушного пространства произошло вдоль восточной границы Финляндии между городами Кесялахти и Париккала около 10:40 утра.

В министерстве добавили, что вертолет пролетел на 4-4,5 км вглубь территории Финляндии.

Пограничная служба начала предварительное расследование инцидента.

В Минобороны отметили, что это второе нарушение Россией воздушного пространства Финляндии в этом году. Предыдущее нарушение произошло 8 апреля с участием российского самолета Ил-96-300.