Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 мая 22, 22:26
Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии
Ми-17
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня утром российский военный вертолет Ми-17 нарушил воздушное пространство Финляндии

Об этом сообщает yle со ссылкой на Минобороны страны.

По данным министерства, нарушение воздушного пространства произошло вдоль восточной границы Финляндии между городами Кесялахти и Париккала около 10:40 утра.

В министерстве добавили, что вертолет пролетел на 4-4,5 км вглубь территории Финляндии.

Пограничная служба начала предварительное расследование инцидента.

В Минобороны отметили, что это второе нарушение Россией воздушного пространства Финляндии в этом году. Предыдущее нарушение произошло 8 апреля с участием российского самолета Ил-96-300.

29 апреля российский военный самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции.
liga.net
Ещё по теме:
Дания возвращает карантинные ограничения
Дания возглавила рейтинг стран по защите климата
Гражданам США не рекомендуют ехать в ряд стран ЕС
Кабмин уволил попавшего в скандал замглавы МВД
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Австрия: Украина не может стать членом ЕС в ближайшие 5 лет
noimageЧто может войти в новый пакет санкций ЕС против России
Лента новостей