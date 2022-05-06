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5 мая 22, 16:04
Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения
Зеленский и Штайнмайер
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Офис президента Украины заверил, что Германия остается мощным союзником

Президент Владимир Зеленский и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в четверг. Как сообщает Die Welt, в ходе разговора президенты уладили недоразумения, которые были между ними.

Штайнмайер выразил Зеленскому уважение и заверил в поддержке украинского народа в войне против российского агрессора.

Зеленский в ответ "сердечно" пригласил в Киев федерального президента Германии и канцлера Олафа Шольца.

"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", – заявил из по этому поводу глава Офиса президента Андрей Ермак.

Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят. Из-за скандала со Штайнмайером в Украину до сих пор не приехал канцлер Шольц .

В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции – глава ХДС Мерц. Он раскритиковал Шольца за то, что он до сих пор не приехал в Киев.

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте Вебер посоветовал Шольцу "проглотить обиду и проявить солидарность ". 

5 мая стало известно, что в Киев собирается спикер Бундестага . 
liga.net
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