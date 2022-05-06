Лукашенко признал, что война РФ против Украины "затянулась"

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины "затянулась". Об этом он сказал в интервью Associated Press.

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я это чувствую так, что эта операция затянулась", – сказал Лукашенко.

Он обвинил Украину в "провоцировании России" и выразил удивление, почему она не спешит договариваться с Россией о мире.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, военные действия, погибают люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", – сказал Лукашенко. Он считает, что президент США Джо Байден может остановить войну "в течение недели", если скажет: "Все, мужики, повоевали – давайте прекращайте".

Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин "скорее всего не хочет глобального столкновения с НАТО".

"Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь и сделайте все, чтобы этого не произошло. Иначе, даже если Путин этого не будет хотеть, военные отреагируют", – заявил беларуский диктатор.

Говоря о возможности применения ядерного оружия Россией в случае продолжения войны в Украине, Лукашенко назвал такой сценарий недопустимым, а "может Россия или не может – это вам нужно задать руководству России вопросы".





Беларусь пропустила российскую армию, которая шла на Киев и Чернигов и позволила ей обстреливать Украину со своей территории.