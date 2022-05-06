Джордж Буш: Зеленский – Черчилль нашего времени

43-й президент США Джордж Буш сравнил президента Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем – премьер-министром Великобритании времен Второй мировой войны. Об этом он написал в Instagram.

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени", – написал он.

Буш написал, что приветствовал мужество украинского народа, а также поблагодарил Зеленского за лидерство, пример и приверженность свободе.

По его словам, Зеленский заверил, что украинцы не поколеблются в борьбе против "путинского варварства и бандитизма".

"Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, которые отстаивают свою свободу", – подытожил Буш.