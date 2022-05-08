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8 мая 22, 19:04
Штайнмайер: Война России против Украины – это перелом эпох
Франк-Вальтер Штайнмайер
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Война России против Украины ознаменовала "разрыв со многими вещами, которые давно считались само собой разумеющимися, это перелом эпох"

Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал сегодня в выступлении на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов, сообщает Deutsche Welle.

8 мая в Германии отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма.

"Но сегодня 8 мая – день войны", – сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ заявил, что Владимир Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".

Нападение России на Украину президент Германии считает "нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства". 

"Когда он (Путин) говорит о фашизме и о "денацификации", он лжет", – сказал Штайнмайер. Он считает, что Путин занимается "вероломным и циничным искажением истории". 

По его словам, то, что Кремль ставит знак равенства между борьбой с национал-социализмом и "жестокой, противозаконной, агрессивной войной против Украины", тоже является "надругательством над историей".

"Под предлогом "денацификации" россияне убивают даже тех, кто прошел через ад: в том числе тех, кто пережил Холокост", – подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии сказал, что эта война вынуждает не только его страну, но и всю Европу сделать болезненные выводы. "Мы были слишком уверены, что мир, свобода и процветание – это само собой разумеющиеся вещи", но вторжение в Украину доказало, что это не так.  

Президент ФРГ признал, что он заблуждался, когда не верил, что Путин "из-за имперского безумия" готов привести собственную страну к политическому, экономическому и нравственному разорению.

Штайнмайер также выразил полную поддержку Украине и заявил, что Германия делает это "с полной убежденностью и от всего сердца".
liga.net
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