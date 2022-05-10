Макрон: вступление Украины в ЕС займет "десятилетия"

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил на конференции Евросоюза о будущем Европы в Страсбурге, что возможное получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС не означает, что страна скоро вступит в союз. Он предложил создать вокруг ЕС более широкое политическое сообщество демократических государств.

Макрон сказал, что Украине нужно дать определенную надежду прямо сейчас, когда страна воюет за свое существование, и "борьбой и мужеством уже стала сердечным членом нашей Европы, семьи и союза".

"Но даже если мы завтра дадим им статус кандидата, мы все прекрасно понимаем, что процесс предоставления им возможности присоединиться займет несколько лет, а по правде говоря, несомненно, несколько десятилетий", – сказал он.

Поэтому, сказал Макрон, ЕС с "его уровнем интеграции и амбиций" якобы не может быть единственной организующей структурой в Европе.

Чтобы не снижать стандарты для стран-кандидатов, французский президент предложил создать "европейское политическое сообщество", в котором страны, не входящим в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились бы к "европейскому ядру ценностей".

"Это наша историческая обязанность... Присоединение к нему не обязательно предопределит будущее членство в ЕС. И он не будет закрыт для тех, кто его [ЕС] покинул", – намекнул он на Британию.

Сегодня, 9 мая, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила президенту Зеленскому, что в ЕС "постараются ответить на запрос Украины о кандидатстве в ЕС в начале лета". На Банковой считают, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы.





8 апреля глава ЕК передала Зеленскому опросник.





17 апреля Украина заполнила его первую часть, а 5 мая Зеленский призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление "прямо сейчас".