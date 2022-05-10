Венгрия не будет голосовать за нефтяное эмбарго против РФ

Венгрия отказывается голосовать на инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", – заявил он.

По словам Сийярто, Венгрия поддержала пять пакетов антироссийских санкций, но нарушение поставок нефти и газа угрожает стабильности энергобезопасности страны.

Министр добавил, что структура энергоснабжения каждой страны отличается, поэтому некоторые страны Евросоюза могут поддержать нефтяное эмбарго против России.





Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

