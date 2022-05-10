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9 мая 22, 23:13
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Джо Байден
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Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упростит процесс поставок Украине военной техники

В тексте документа, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия закона глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. "И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий", – убежден Ермак.

"Благодарен президенту США и американскому народу поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", – написал президент Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что во время второй мировой войны ленд-лиз стал одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

"Спустя 80 лет история повторяется. Президент США Джо Байден только что подписал закон, вводящий программу ленд-лиза для поддержки Украины. Это означает больше вооружения и другой помощи для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов. Поставки американского оружия теперь не будут ограничены никакими дополнительными процедурами, что ускорит его предоставление", – написал премьер.
liga.net
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