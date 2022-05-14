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14 мая 22, 21:52
Турция предложила провести эвакуацию раненых с Азовстали
Эрдоган
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Ибрагим Калин заявил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых с Азовстали

Турция готова провести морскую эвакуацию раненых военнослужащих с Азовстали в Мариуполе. Об этом заявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет Reuters.

Калин заявил, что он лично обсуждал это предложение с президентом Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад. Он добавил, что предложение остается "на столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

Уточняется, что, согласно плану, люди, эвакуированные с Азовстали, будут доставлены по суше в порт Бердянск, а затем турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

"Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это. Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", – сказал Калин.

Спикер Эрдогана добавил, что позиция России "меняется день ото дня". Он сказал, что эвакуация военно-морских сил из Бердянска была одним из ряда предложений по достижению прекращения огня и проведению эвакуации.

"Катер все еще находится в Стамбуле. Он готов к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской сторон, чтобы он мог отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию", – подчеркнул он.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск и гарантировать, что они больше не будут участвовать в войне. 
liga.net
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