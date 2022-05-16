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16 мая 22, 13:43
Газ может быть дорогим, а свобода бесценна - Премьер Эстонии
Кая Каллас
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Каллас отметила, что сейчас фаза, когда "санкции наносят ущерб" и тем, кто их ввел

Усилия остановить военную машину Путина в Украине и изолировать РФ как политически, так и военно должны продолжаться, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Euractiv.

"То, что на самом деле наносит ущерб военной машине и финансированию военной машины – это поступления от нефти и газа, которые составляют до 40% российского бюджета", – сказала она.

Каллас также отметила, что сейчас фаза, когда "санкции причиняют вред" и тем, кто их ввел.

"Газ может стоить дорого, но свобода бесценна. Это очень трудно объяснить тем странам и людям, которые не понесли потери свободы", – подчеркнула она.

Также Каллас считает, что нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов Владимиром Путиным, если Запад действительно хочет изолировать его режим. 
liga.net
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