Почему Эрдоган против Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция приняли решение одновременно подать заявку на вступление в НАТО 18 мая. На протяжении десятилетий вступление в НАТО было для этих страну табу. Эти страны, однако, изменили свою позицию из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

В руководстве альянса говорили, что примут Швецию и Финляндию в кратчайшие сроки, однако на пути оказался президент Турции Реджеп Эрдоган, который отказался сказать им "да". Для расширения НАТО нужны голоса всех членов. Корреспондент.net узнал, что об этом пишет международная пресса.

Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Le Monde, Франция

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что сбит с толку, так как месяц назад Реджеп Тайип Эрдоган уверял его в полной поддержке. Теперь же Анкара, которая в апреле возобновила военную операцию против курдских формирований, требует от скандинавских республик прекратить финансирование боевиков и поставку им вооружения.

Впрочем, по словам главы альянса Йенса Столтенберга, Турция четко заявила, что не будет блокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. По его словам, представители Стокгольма на этой неделе должны вылететь в Анкару для переговоров.

Страны НАТО придут к компромиссу

Wall Street Journal, США

Слова Эрдогана призваны привлечь внимание к ключевой роли Турции в НАТО и попытаться добиться уступок от западных стран на фоне попыток остановить вторжение России в Украину.

Кроме вопроса с поставками оружия и выдачей подозреваемых в связях с курдами, Турция также требует от Финляндии и Швеции ликвидировать все СМИ и организации, связанные с РПК.

"Мы не закрываем дверь [для новых членов НАТО]. Но для нас этот вопрос связан с национальной безопасностью Турции", - заявил помощника Эрдогана Ибрагим Калин.

Директор аналитического центра Edam в Стамбуле Синан Ульген считает, что такая позиция Анкары позволит поторговаться с Вашингтоном по поводу поставок оружия, особенно самолетов F-16. Кроме того, Турция хочет добиться уступок по Сирии, отмечает он.

В итоге страны НАТО придут к компромиссу по Финляндии и Швеции.

Посыл адресован не Финляндии

Helsingin Sanomat, Финляндия

Турция - равно как и Хорватия и, возможно, некоторые другие страны - будет рада использовать подачу Финляндией и Швецией заявки на вступление в альянс в своих собственных политических целях.

На самом деле адресатом турецкого послания является Вашингтон... Турция недовольна тем, что США поддерживают курдские отряды в Сирии...

Страны-члены НАТО под предводительством США заверяют, что Финляндия и Швеция будут приняты в альянс в рекордные сроки. Это может привести к тому, что на саммите в Мадриде другим государствам НАТО придется пойти на некоторые уступки Анкаре.

На Эрдогана надавят

Independent, Британия

НАТО и США уверены, что Турция не будет препятствовать членству Финляндии и Швеции. Кроме того, дипломаты сообщили Reuters, что на Эрдогана будет "оказано давление", чтобы он уступил, потому что появление этих стран в альянсе значительно укрепит позиции НАТО в Балтийском море.

Подготовка к выборам

Washington Post, США

Несмотря на риторику Эрдогана, Турция, Финляндия и Швеция договорятся в рамках переговоров о варианте, который устроит все три страны.

Слова турецкого лидера направлены на местных националистов, чтобы заручиться их голосами перед выборами в 2023 году.

Сделать Турции предложение, от которого она не сможет отказаться

Svenska Dagbladet, Швеция

Возможно, этот конфликт придется решать таким же путем, каким в свое время были решены споры по поводу избрания генерального секретаря НАТО в 2009 году.

В конечном итоге Анкара тогда дала свое согласие на то, чтобы новым главой альянса был избран Андерс Фог Расмуссен - после того как президент США Барак Обама пообещал, что его заместителем будет назначен представитель Турции.

Не исключено, что Джо Байден, занимавший в те времена должность вице-президента при Обаме, а ныне сам являющийся президентом США, предпримет нечто подобное.

Эрдоган ищет выгоду

BBC News, Британия

Швеция приостановила продажу оружия Турции три года назад после военного вмешательства Анкары в Сирию. По данным официального турецкого информационного агентства, и Финляндия, и Швеция отклонили десятки запросов на экстрадицию курдских повстанцев, которых Турция называет террористами.

Обе страны направляют делегации в Анкару, чтобы попытаться решить проблему, но президент Эрдоган говорит, что им не стоит этого делать. Он твердо решил получить вознаграждение за свой драгоценный голос.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уверен, что Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, несмотря на возражения Турции.

Этот вопрос, вероятно, будет доминировать в дискуссиях между Блинкеном и его турецким коллегой в Вашингтоне в среду. После того, как Вашингтон поощрял обе скандинавские страны подать заявки на поступление, он не захочет в последний момент их предать.

Легитимные вопросы задавать надо всем

Yetkin Report, Турция

Сейчас, когда из-за ситуации в Украине в двери НАТО стучатся Швеция и Финляндия, вполне естественно, что им не откроют дверь, покуда они не ответят на вопрос "Кто там?". Это и есть реальная политика.

Для Турции важно, будет ли на этот вопрос получен ответ и будет ли он в будущем задаваться всем, кто стучится в двери альянса по каким бы то ни было причинам, - включая Россию, которая до сих пор не признала Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Вот это было бы последовательно.

Анкара ждет уступок

Guardian, Британия

Позиция Турции может замедлить процесс расширения НАТО, но вряд ли остановит его, поскольку остальные члены альянса настроены иначе. Анкара лишь хочет добиться определенных уступок для себя за изменение своей риторики.

Источник: Корреспондент.net