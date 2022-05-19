Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
18 мая 22, 22:30
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
Швеция и Финляндия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Число стран НАТО увеличится с 30 до 32

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Церемония передачи писем, в которых страны выражают свое желание присоединиться к альянсу, состоялась в среду в штаб-квартире НАТО.

Этот шаг знаменует начало процесса вступления в НАТО, результатом которого станет увеличение количества стран альянса с 30 до 32.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, приняв документы от послов Швеции и Финляндии, заявил, что это ближайшие партнеры альянса, и их членство усилит безопасность стран НАТО.

"Ваши сегодняшние заявки – это исторический шаг", – заявил он.

Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняла нейтралитет со Второй мировой войны. Их позиция по поводу НАТО изменилась после того, как Россия напала на Украину.

Читайте также: Почему Эрдоган против Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, Россия заявила, что не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 

16 мая спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от ситуации с Украиной. 
liga.net
Ещё по теме:
Швеция отказалась от членства в НАТО
Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием
Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии
Обращение Зеленского на 9 мая. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина может вернуть Донбасс и Крым - НАТО
noimageЄвросоюз поки не в змозі схвалити нафтове ембарго проти рф
Лента новостей