Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Церемония передачи писем, в которых страны выражают свое желание присоединиться к альянсу, состоялась в среду в штаб-квартире НАТО.
Этот шаг знаменует начало процесса вступления в НАТО, результатом которого станет увеличение количества стран альянса с 30 до 32.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, приняв документы от послов Швеции и Финляндии, заявил, что это ближайшие партнеры альянса, и их членство усилит безопасность стран НАТО.
"Ваши сегодняшние заявки – это исторический шаг", – заявил он.
Швеция принципиально не вступала в военные союзы более 200 лет, а Финляндия сохраняла нейтралитет со Второй мировой войны. Их позиция по поводу НАТО изменилась после того, как Россия напала на Украину.Читайте также: Почему Эрдоган против Финляндии и Швеции в НАТО