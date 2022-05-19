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18 мая 22, 22:34
Євросоюз поки не в змозі схвалити нафтове ембарго проти рф
нефть
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Члени Європейського Союзу не можуть узгодити заборону на імпорт російської нафти

Про це заявив єврокомісар із економіки Паоло Джентілоні.

Країни ЄС не досягли згоди щодо ембарго на нафту з рф. Відсутність домовленостей визнав єврокомісар Джентілоні.

"Ми поки не можемо завершити обгвоорення цього питання", - заявив він.

Раніше Єврокомісія не згадала заборону на імпорт російської нафти в базовому сценарії економічного прогнозу. Він розрахований на 2022-2023 роки.

Шостий пакет антиросійських санкцій ЄС обговорює впродовж кількох тижнів. Його ухвалення блокує позиція Угорщини, яка вимагає відшкодувати економічні втрати від відмови від нафти з рф.
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