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18 мая 22, 23:18
Украина может вернуть Донбасс и Крым - НАТО
ВСУ
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В Украины достаточно потенциала для борьбы, чтобы вернуть оккупированные территории.
Военный представитель Альянса считает, что в Украине достаточно потенциала для борьбы. Хотя, не скрывает, что это будет не так скоро.
В Североатлантическом Альянсе допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу. Об этом заявил CNN в среду, 18 мая, военный представитель НАТО, владеющий разведданными.

В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году. По словам чиновника, нынешнее обсуждение состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины.

"Я думаю, что они могли бы отвоевать Крым и Донбасс, да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.

В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, поскольку не все население тех районов положительно к этому относится.

Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил европейских коллег, что война с РФ на территории нашего государства переходит в затяжную фазу и озвучил пожелания странам-партнерам, чем помочь, чтобы этого не случилось.

 Источник: Корреспондент.net
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