Украина может вернуть Донбасс и Крым - НАТО

Военный представитель Альянса считает, что в Украине достаточно потенциала для борьбы. Хотя, не скрывает, что это будет не так скоро.

В Североатлантическом Альянсе допускают, что Украина способна вернуть Донбасс и Крым, если продолжит нынешнюю борьбу. Об этом заявил CNN в среду, 18 мая, военный представитель НАТО, владеющий разведданными.





В кругах НАТО сейчас обсуждают, может ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году. По словам чиновника, нынешнее обсуждение состоит в том, что импульс существенно сместился в пользу Украины.





"Я думаю, что они могли бы отвоевать Крым и Донбасс, да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", - сказал чиновник.





В то же время он выразил сомнение, должна ли Украина действительно бороться за возвращение своей территории, поскольку не все население тех районов положительно к этому относится.





Кроме того, он отметил, что в НАТО в ближайшие недели не ожидают больших успехов на поле боя ни для Украины, ни для России.





Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил европейских коллег, что война с РФ на территории нашего государства переходит в затяжную фазу и озвучил пожелания странам-партнерам, чем помочь, чтобы этого не случилось.



