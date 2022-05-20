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19 мая 22, 19:15
Военные Беларуси учатся наводить понтон, оборудуют аэродром
Беларусь
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"Не дают покоя лавры россиян".

Военнослужащие армии Беларуси, страны-союзницы российских оккупантов, начали инженерное оборудование аэродрома "Зябровка" в Гомельской области. Украинский Генштаб предполагает, что он в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на беларуской территории, сообщил на брифинге бригадный генерал Алексей Громов.

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, также на одном из полигонов в Беларуси прошла тренировка в наведении понтонной переправы и форсирование водной преграды на реке Неман.

"Видимо, белорусам не дают покоя лавры батальонно-тактической группы 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая форсировала реку Северский Донец и понесла значительные потери", – отметил Громов.

СПРАВКА. Несмотря на то, что армия Беларуси не принимала до сих пор непосредственного участия в войне России против Украины, территория этой страны использовалась как плацдарм для первоначального наступления РФ на Киев и Чернигов, и оттуда же Россия совершала боевые вылеты и наносила ракетные удары по Украине. Почему Беларусь не атаковала Украину в поддержку союзника? 16 мая разведка Британии предположила, что "Лукашенко боится возмездия ВСУ".

По его словам, в Брестской и Гродненской областях проходит проверка способности местных органов власти формировать органы управления и подразделения территориальной обороны.

На Ровенском и Житомирском направлениях признаков формирования ударных групп не обнаружено, добавил Громов.

В начале мая Беларусь объявила о развертывании войск ССО вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны. 

"Лукашенко в шаге от самоубийства": наш разбор о том, зачем Беларусь стянула войска к границе с Украиной.
liga.net
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