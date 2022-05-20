Военные Беларуси учатся наводить понтон, оборудуют аэродром

Военнослужащие армии Беларуси, страны-союзницы российских оккупантов, начали инженерное оборудование аэродрома "Зябровка" в Гомельской области. Украинский Генштаб предполагает, что он в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на беларуской территории, сообщил на брифинге бригадный генерал Алексей Громов.

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, также на одном из полигонов в Беларуси прошла тренировка в наведении понтонной переправы и форсирование водной преграды на реке Неман.

"Видимо, белорусам не дают покоя лавры батальонно-тактической группы 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая форсировала реку Северский Донец и понесла значительные потери", – отметил Громов.

По его словам, в Брестской и Гродненской областях проходит проверка способности местных органов власти формировать органы управления и подразделения территориальной обороны.

На Ровенском и Житомирском направлениях признаков формирования ударных групп не обнаружено, добавил Громов.





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