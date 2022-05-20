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19 мая 22, 22:42
США работают над передачей Украине ракет большой дальности
ракеты большой дальности
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Белый дом работает над передачей Украине передовых противокорабельных ракет, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря, сообщает Reuters

Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех чиновников США и двух представителей Конгресса.

Источники информагентства заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи из европейских стран, у которых есть эти ракеты.

Украина уже запрашивала у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов в Черном море, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в отправке более мощного оружия большей дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.  Сегодня Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд.
liga.net
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