Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд

Сегодня, 19 мая, Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд. Заседание транслировал канал PBS NewsHour.

"За" проголосовали 86 сенаторов, "против" – 11.

Теперь законопроект должен подписать президент США.





Конгресс увеличил сумму почти до $40 млрд.





11 мая законопроект одобрила Палата представителей.





12 мая сенатор-трампист Рэнд Пол заблокировал ускоренную процедуру принятия этого пакета помощи.





13 мая Пентагон попросил Сенат преодолеть блокировку помощи Украине, потому что она может повлиять на поставки ВСУ.





16 мая Сенат во время процедурного голосования подавляющим большинством поддержал законопроект о помощи.