В бундестаге критикуют Шольца

В Германии глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала правительство Олафа Шольца в затягивании поставок тяжелых вооружений Украине. Ее слова прозвучали в утреннем эфире ZDF.

"Вы слишком долго ждете — все могло быть уже доставлено", — сказала она.

По словам депутата бундестага от СвДПГ, обещанные Украине самоходные гаубицы и зенитные установки Gepard пока только готовятся к боевому применению. К последним все еще ищут боеприпасы, так как эти установки были списаны, и снаряды к ним сложно найти в нужном количестве: они больше не производятся.

Поиск или производство боеприпасов занимает много времени, посетовала она, но напомнила, что большая война длится уже почти три месяца, и если бы все взялись за дело "через четыре недели, то мы могли бы уже все начать делать".

Член СвДП высказалась за назначение спецкоординатора по военной помощи Украине. Она напомнила, что поставки оружия координирует канцелярия, где главу правительства консультирует генинспектор бундесвера Эберхард Цорн, а он "носит очки бундесвера и не будет добровольно открывать все склады".

Штрак-Циммерман добавила, что бундесвер, правительство, ОПК и представители Украины должны собраться за одним столом, где "совершенно нейтрально будет решено, что будет следующим шагом".





19 мая посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".





Германия обязалась передать ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок.





Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, но Берлин пока в раздумьях, пишет Bild. Евгений Пилипенко