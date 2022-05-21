Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей 2022 г

Речь о ежегодном опросе читателей TIME100 Reader Poll, где читатели голосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают места в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time. Всего в опросе приняли участие 3,3 миллиона человек, а Зеленский по итогам получил 5% всех голосов и занял первое место в рейтинге.





«Когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале, Зеленский, до избрания президентом Украины в 2019 году комик без политического опыта, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», - отмечается в публикации Time





Также издание процитировало слова Зеленского из апрельского интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру (тот провел две недели в офисе Владимира Зеленского и рассказал, как война сменила президента Украины) — «Вы понимаете, что они наблюдают. Если ты символ государства, то нужно действовать так, как должен действовать глава государства, борющийся за выживание своей нации». Можно вспомнить, что с начала войны Зеленский дважды оказывался на обложке Time – в марте американский еженедельник поместил цитату Зеленского на украинском языке на сине-желтом, а в апреле на обложку поместили портрет Президента – специально для номера, где вышло интервью журналиста Саймона Шу.









Что интересно, вторую строчку занял Илон Маск – основатель Tesla, SpaceX, самый богатый человек мира и, вероятно, новый владелец Twitter. Если помните, Time присвоил Илону Маску звание «Человек года – 2021». В TIME100 Reader Poll за 2022 год Илон Маск занял второе место с 3,5% голосов, а третье место в читательском рейтинге самых влиятельных людей Time за 2022 год занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 3,4% голосов, который в Украине более известен как Борис «Джонсонюк».





Далее в списке из 3,2% голосов идут медики, которые остаются критически важными в продолжающейся борьбе с COVID-19. На пятом месте президент США Джо Байден с 3,1% голосов.





Полный список из 100 самых влиятельных людей 2022 по версии Time журнал обещает обнародовать 23 мая.





Накануне американское издательство TidalWave Comics сообщило о выпуске биографического комикса «Политическая власть: Владимир Зеленский» / «Political Power: Volodymyr Zelenskyy».