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20 мая 22, 22:48
Италия предложила 4-этапный план окончания войны в Украине
Антониу Гутерришем
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Украина изучает итальянский четырехэтапный план окончания войны, который предусматривает, в том числе нейтральный статус, сообщили в МИД

Италия поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения сейчас изучаются украинской стороной. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины, и соответствующие предложения в настоящее время изучаются", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина приветствует любые международные усилия, которые помогут восстановить мир в Украине и Европе.

"В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавил спикер МИД.

Вчера стало известно, что итальянское правительство разработало "план мира в четыре этапа", и передало его на рассмотрение ООН и стран Большой семерки.

Вот эти этапы:

→ прекращение огня и демилитаризация линии фронта;

→ перспектива скорого вступления Украины в ЕС и закрепление нейтрального статуса (вне НАТО), но с определенными гарантиями безопасности;

→ соглашения Украины и РФ для "разрешения противоречий" по международно-признанным границам (прежде всего это о захваченных РФ Крыме и Донбассе);

→ многосторонний пакт о мире и безопасности в Европе, который предполагает обеспечение контроля за вооружениями, пресечение зарождающихся конфликтов и "меры по укреплению взаимного доверия".

В Италии отметили, что на каждом шагу необходимо проверять выполнения обязательств, взятых сторонами. Только после этого можно переходить к новому этапу.

Напомним, ранее парламент Италии практически единогласно поддержал отправку оружия в Украину для защиты от военной агрессии со стороны Российской Федерации.
liga.net
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