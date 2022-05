Блинкен захотел посвятить песню Путину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку захотел посвятить песню российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил на выступлении перед студентами Джорджтаунского университета, передает пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что в Нью-Йорксом университете как оратора для студентов пригласили американскую певицу Тейлор Свифт.

"Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить песню We Are Never Ever Getting Back Together (Мы никогда не сойдемся снова, – ред.) Путину. Сказали, что это будет "недипломатично" и к тому же "кринжово" (стыдно, – ред.)", – сказал Блинкен под хохот и аплодисменты студентов.