Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 мая 22, 20:28
Париж назвал вступление Украины в ЕС перспективой 15-20 лет
Клеман Бон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во Франции заявили, что Украина не станет полноценным членом Евросоюза в ближайшие годы

Правительство Франции считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз не ранее чем через 15-20 лет. Об этом сказал Клеман Бон, министр-делегат по делам Европы во французском МИДе, в эфире Radio J.

"Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина присоединится к Евросоюзу через шесть месяцев или через год-два, вы говорите неправду. Речь идет, наверное, о 15 или 20 годах, это займет много времени", – сказал он.

Между тем, подчеркнул Бон, Украина могла бы войти в новое европейское политическое сообщество, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине потребуются годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза.

Он предложил создать для Украины и других соседей ЕС альтернативный вариант евроинтеграции в виде новой политической платформы. 

Эти вопросы могут быть рассмотрены на саммите лидеров ЕС в конце июня. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина хочет получить полноценный статус кандидата в члены Европейского Союза, а не его суррогат.

13 мая президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас тщетно пытается искать "выход для России" из ситуации, сложившейся с ее неудачными военными действиями против Украины. 
liga.net
Ещё по теме:
Байден планирует посетить Польшу
Резников: почему Запад так долго не давал тяжелое вооружение
ЕС не смог согласовать шестой пакет санкций
Не только Макрон предлагал Украине уступить РФ территорией
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Блинкен захотел посвятить песню Путину
Лента новостей