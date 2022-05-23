Париж назвал вступление Украины в ЕС перспективой 15-20 лет

Правительство Франции считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз не ранее чем через 15-20 лет. Об этом сказал Клеман Бон, министр-делегат по делам Европы во французском МИДе, в эфире Radio J.
"Мы должны быть честными. Если вы говорите, что Украина присоединится к Евросоюзу через шесть месяцев или через год-два, вы говорите неправду. Речь идет, наверное, о 15 или 20 годах, это займет много времени", – сказал он.
Между тем, подчеркнул Бон, Украина могла бы войти в новое европейское политическое сообщество, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном.9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине потребуются годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза.