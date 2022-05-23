Боюсь, канцлер не хочет победы Украины – депутат бундестага

Депутат немецкого бундестага, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в эфире телеканала ARD подверг резкой критике промедление правительства Германии с поставкой тяжелого вооружения в Украину.

Немецкий оборонно-промышленный комплекс еще в феврале был готов начать работу по подготовке 100 самоходных зенитных установок Gepard и 100 БМП Marder для Украины, но не дождался заказа со стороны правительства.

На вопрос почему Шольц этого не сделал, Кизеветтер ответил: "Я думаю, что он играет на время".

"Я боюсь, что канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне. Победила в том смысле, чтобы российские войска были вытеснены из страны", – заявил Кизеветтер, который в начале мая приезжал в Киев вместе с лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

"Ich befürchte, dass der Kanzler nicht will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt", @RKiesewetter @AnneWillTalk @annewill pic.twitter.com/qK9FMHaPpT

Кизеветтер – полковник в отставке. Ранее участвовал в нескольких зарубежных миссиях бундесвера, командовал батальоном.





Но 28 апреля бундестаг все же одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине.





11 мая посол Украины Мельник заявил, что решение бундестага – историческое, но его реализация наталкивается на множество бюрократических преград. Первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине не раньше июля.