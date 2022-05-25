Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 мая 22, 20:27
В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Орбан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чрезвычайное положение дает правительству Виктора Орбана возможность быстро утверждать решения правительственным указом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в стране из-за войны в Украине. Режим чрезвычайного положения вступит в силу сегодня в полночь, уточнил премьер в видеообращении на своей странице в Facebook.  

Чрезвычайное положение, одобренное парламентом сегодня, даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования" на последствия войны в соседней Украине, заявил Орбан. 

По его словам, правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду. 

Виктор Орбан, выигравший четвертый срок подряд на выборах 3 апреля, использовал особый правовой порядок в прошлом, один раз из-за миграционного кризиса, а затем во время пандемии COVID-19, напоминает Reuters.    

Новое чрезвычайное положение, объявленное сегодня, дает правительству Орбана возможность быстро утверждать решения правительственным указом.  

24 мая Орбан отказался обсуждать нефтяное эмбарго против России на встрече лидеров ЕС.  
liga.net
Ещё по теме:
Венгрия разблокировала поставки ПВО Украине - СМИ
Венгрия против эмбарго на газ и закрытия неба над Украиной
Зеленский назвал друзей в ЕС и обрушился на Орбана. Видео
Орбан: Исполнение просьб Украины погубит Венгрию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Египет может деблокировать порты. Обзор иностранных медиа
noimageРамштайн-2: Речь шла о сюрпризах, которые усилят ВСУ
Лента новостей