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24 мая 22, 21:13
Рамштайн-2: Речь шла о сюрпризах, которые усилят ВСУ
Резников
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Министр обороны Алесей Резников после Рамштайна-2 анонсировал "неприятные сюрпризы" для российских оккупантов

Министр обороны Алексей Резников после вчерашней встречи в формате Рамштайн – группы из более 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией – анонсировал поставки в Украину пусковых установок Harpoon и противокорабельных ракет. Также он анонсировал появление в Украине другого оружия, которое станет "неприятным для врага сюрпризом".

По словам Резникова, в ходе встречи был констатирован прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очерчены первоочередные потребности ВСУ.

Глава Минобороны сообщил, что Украина уже получила подтверждение об усилении береговой обороны – речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon (оружие предоставит Дания. – Ред.).

"Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага. Но об этом – позже", – написал Резников.

Глава Минобороны надеется на следующей встрече в июне доложить коллегам из западных стран о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая.

Резников отметил, что Рамштайн становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины – количество стран-участниц увеличивается, и сейчас среди континентов не представлена ​​только Антарктида.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. 

Третье заседание контактной группы по Украине пройдет 15 июня в Брюсселе "на полях министерского совещания НАТО". 
liga.net
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