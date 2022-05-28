Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 мая 22, 23:15
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО
Заседаний НАТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе 15-16 июня

Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 15-16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Заседания на уровне министров обороны НАТО под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга состоятся в среду, 15 июня, и в четверг, 16 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

Встреча начнется с рабочего ужина 15 июня, на который приглашены партнеры из Финляндии, Грузии, Швеции, Украины и Евросоюза. Эта встреча будет закрыта для СМИ. 16 июня состоятся две встречи с министрами стран-союзников.

Отдельное заседание контактной группы по Украине, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня.

Повестка встречи министров обороны пока не разглашается.

Во втором заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей