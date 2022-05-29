Германия о поставках тяжелого оружия: "Гепарды" скоро будут

Глава посольства Германии Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения для защиты от России. В эфире единого телемарафона она заверила, что Украина получит его "очень скоро".

"Тяжелое вооружение будет очень скоро. Это будут гаубицы, это будут "Гепарды", противовоздушное оружие. Я надеюсь, они будут даже быстрее, чем я ожидаю. Процесс уже пошел", – сказала Фельдгузен.

Также она прокомментировала ситуацию с поставкой бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, эта техника находится в непригодном состоянии и нуждается в ремонте.

"Я не думаю, что там тормозится. Эти "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет. Насколько я знаю, они не могут воевать. Их сначала нужно ремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным – мы передадим тяжелое вооружение", – объяснила дипломат.