Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 мая 22, 23:54
Германия о поставках тяжелого оружия: "Гепарды" скоро будут
Анка Фельдгузен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анка Фельдгузен заверила, что Украина получит тяжелое вооружение от Германии

Глава посольства Германии Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения для защиты от России. В эфире единого телемарафона она заверила, что Украина получит его "очень скоро".

"Тяжелое вооружение будет очень скоро. Это будут гаубицы, это будут "Гепарды", противовоздушное оружие. Я надеюсь, они будут даже быстрее, чем я ожидаю. Процесс уже пошел", – сказала Фельдгузен.

Также она прокомментировала ситуацию с поставкой бронетранспортеров "Мардер". По ее словам, эта техника находится в непригодном состоянии и нуждается в ремонте.

"Я не думаю, что там тормозится. Эти "Мардеры" стоят на стоянке уже 10 лет. Насколько я знаю, они не могут воевать. Их сначала нужно ремонтировать, а уже потом передавать. Я деталей не знаю, но наше решение было окончательным – мы передадим тяжелое вооружение", – объяснила дипломат.

По данным Министерства обороны ФРГ, первые 15 немецких зенитных самоходных установок "Гепард" Украина получит только в июле.
liga.net
Ещё по теме:
Подоляк: Россияне смотрят в глаза и говорят: "Нацисты!"
Союзники создали контактную группу по обороне Украины
Резников об итогах встречи на базе Рамштайн
Есть два варианта окончания войны России против Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Макрон и Шольц убеждали Путина прекратить огонь
Лента новостей