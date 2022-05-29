Макрон и Шольц убеждали Путина прекратить огонь

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня в течение 80 минут говорили по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Разговор, как сообщила немецкая пресс-служба, состоялся по инициативе двух европейских лидеров. Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине и вывода из нее российских войск.
"Канцлер Германии и президент Франции... призвали президента России к серьезным прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического решения конфликта", – говорится в сообщении.
Российские пропагандистские медиа сообщили со ссылкой на пресс-службу Кремля, что Путин в разговоре с Шольцем и Макроном "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога", заявил, что переговоры находятся "в замороженном состоянии по вине Киева" и что "трудности с поставками продовольствия – следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций", в том числе "накачки Украины западным оружием", а также о "налаживании мирной жизни на Донбассе".