Чего боится окружение Путина, РФ проигрывает, но ждет победы

Таблоиды пишут, что Путин может быть уже мертв и заменен двойником; наступление на Донбассе имеет локальные успехи и стратегически ничего не меняет; ЕС действительно боится вводить нефтяное эмбарго по отношению к России.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины, обзор LIGA.net.

Daily Star: Владимир Путин может быть уже мертв и заменен двойником

В течение выходных в ряде британских таблоидов — Daily Star, Mirror, The Sun, Express — скопом вышли тексты о возможной смерти Владимира Путина. Важно помнить: это не официальные медиа, так что относиться к изложенной ими информации необходимо с большой осторожностью. Тем более что на днях с диктатором несколько часов говорили по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Хотя таблоид Daily Star был первым, кто в прошлом году сообщил о планах полномасштабной агрессии России против Украины.

Учитывая массированный вброс, мы решили добавить его в обзор СМИ.

О том, что Путин может быть мертв, таблоид Daily Star пишет со ссылкой на британскую спецслужбу. Якобы в МИ-6 считают, что учитывая "серьезную болезнь" российского диктатора, если бы он умер, его окружение скрывало это до нескольких месяцев. Последние появления Путина в СМИ, вероятно, являются "консервами", то есть записанными заранее, добавляет Daily Star.

Двойник Путина мог также использоваться на последних публичных мероприятиях, таких как Парад Победы в Москве 9 мая, говорится в статье.

Именно поэтому, цитирует издание разведку, велика вероятность того, что российский диктатор уже мертв — и никто не может этого проверить. Утверждалось, что двойники Путина использовались и раньше для участия в разных мероприятиях, когда диктатору было плохо.

По мнению источника таблоида, страх ближайшего круга Путина — в случае его смерти генералы могут прекратить воевать в Украине и вернуться в Россию. Тогда эти группы станут крайне уязвимыми, поэтому они заинтересованы в том, чтобы диктатор был жив. Даже если это не так.

Информация о том, что здоровье 69-летнего диктатора ухудшилось, исходило из многих источников, от таинственных олигархов из окружения Путина до главы украинской разведки Кирилла Буданова.

The Telegraph: Путин в отчаянии, но все еще думает, что может победить

Путин должен бы чувствовать себя самодовольно. Во-первых, после месяцев плохих новостей его войска достигают локальных, но успехов на Донбассе. Армия РФ постепенно продвигается, пишет Марк Галеотти для The Telegraph.

Во-вторых, мировые цены на энергоносители и продукты продолжают расти не только из-за антироссийских санкций, но и из-за блокады россиянами Черного моря. А экс-госсекретарь США Генри Киссинджер прямо предложил Украине и миру пойти на уступки Москве.

Все это может шокировать, но стратегически ничего не меняет. Путин до сих пор проигрывает, и краткосрочные успехи на самом деле ухудшают его положение.

Российский диктатор хочет захватить весь Донбасс, но его генералы, вероятно, захотят перейти к обороне и удерживать нынешнюю линию. Силы для наступления у россиян скоро будут исчерпаны и нет никаких признаков того, что Москва быстро их восстановит. Российские генералы будут надеяться на преимущества защиты, чтобы Запад не передал Украине.

То есть самый лучший для россиян вариант сейчас: удержать то, что у них уже есть. Но что дальше? Самоуверенный оптимизм российского диктатора исчез за последние три месяца и уже во время парада 9 мая он был вынужден готовить население к затяжному конфликту. В то же время он пытается избежать тяжелых решений, таких как объявление общей мобилизации.

Дальнейшее продвижение на Донбассе потребует от россиян выстраивания более длинных линий защиты, что будет усложнять оборону от неминуемой контратаки украинцев. Россиянам банально не хватает людей. К тому же контролировать еще большую территорию будет все сложнее.

Украина полностью мобилизована, а русские все еще воюют армией мирного времени. Они уже имеют от 15 000 до 30 000 погибших. Пока Путин заставляет Африку и Ближний Восток голодать, западные санкции наносят серьезный ущерб российской экономике. Несмотря на то, что они не дают мгновенного эффекта, последствия будут сохраняться десятилетиями.

Путин 20 лет выстраивал армию, которую он потерял на войне с Украиной. А вместе с падением ВВП РФ на четверть у него не будет средств восстанавливать разрушенные его армией оккупированные города.

Диктатор может считать, что победа не за горами – еще несколько "ударов" и Украина пойдет на его условия, а Запад отступит. Но что бы ни говорил Киссинджер, украинцы вряд ли согласятся на территориальные уступки, даже если президент Зеленский будет готов.

Путин тоже не хочет отступать. Понадобится еще больше потерь, больше страданий и больше разъяренных элит, прежде чем он на это решится.

Politico: Промедление с нефтяным эмбарго демонстрирует: Европа хочет смягчить свою боль от поддержки Украины

Для многих лидеров ЕС цены на энергоносители и инфляция оказались худшими врагами, чем Владимир Путин. Доказательством этого есть тот факт, что за последние 25 дней страны Евросоюза не смогли ввести эмбарго на российскую нефть, что еще больше подтолкнуло цены вверх, пишет Politico.

Переговоры продолжались и в воскресенье, перед саммитом Совета Европы. Теперь они обещают результат в конце недели. Эксперты уверены: промедление связано с тем, что в столицах Старого Света нет консенсуса.

Это связано с тем, что политики боятся разозлить своих избирателей, а что будет с Украиной — вопрос для них второстепенный. Они спорят, кто больше выигрывает от запрета на кремлевскую нефть, кто сможет быстрее подстроиться под новые условия, как справедливо должны быть разделены 2 млрд евро, предназначенные для перехода на новые источники энергии и т.д.

Пока Украина теряет города и села, ее военные и гражданские массово погибают в результате агрессии РФ, украинские чиновники гневно критикуют голоса из Парижа, Берлина и Рима, которые предлагают Киеву пойти на уступки Путину.

Больше всего санкции блокирует Венгрия и ее премьер Виктор Орбан. Будапешт требует времени для поэтапного введения эмбарго и значительной финансовой компенсации. Несмотря на критику со стороны других стран-членов ЕС, многие из них смотрят на поведение Венгрии сквозь пальцы.

Нефтяное эмбарго является частью шестого пакета антироссийских санкций, включающего и другие важные меры, в том числе отключение Сбербанка от SWIFT, санкции против российских военных, ответственных за зверства в Буче, а также лично против главы РПЦ патриарха Кирилла.

Эти санкции уже можно было бы ввести, но в ЕС колеблются и хотят сделать это пакетом. Вообще, страны ЕС могли бы и самостоятельно отказаться от российской нефти, не дожидаясь решения Брюсселя. Вместо того, чтобы действовать решительно, споры до сих пор продолжаются.

Эксперты говорят: европейские дипломаты и политики скрывают тот факт, что промедление с нефтяным эмбарго выгодно, ведь просто откладывает еще более сложную дискуссию — относительно эмбарго на российский газ.