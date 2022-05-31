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30 мая 22, 23:10
Байден: США не дадут систем, угрожающих территории РФ
Джо Байден
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Президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России

Президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России, сообщает издание Reuters.

На вопрос журналиста издания: "Собираетесь ли вы отправить в Украину ракетные комплексы большой дальности?", Байден ответил:

"США не будут посылать в Украину ракетные комплексы, которые могут нанести удар по России". 

Из ответа президента США неясно, означает ли это, что США не будут поставлять Украине РСЗО вообще, либо не будут поставлять ракеты для РСЗО большой дальности.

MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО, обычно имеется ввиду система М270, когда речь заходит о помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно призывали западных союзников не медлить и срочно передать Силам обороны дальнобойное вооружение. 

27 мая CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе. 

О готовности Штатов к поставкам РСЗО сообщало также издание WSJ. В Пентагоне говорили, что "помнят и знают" о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты. 
liga.net
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