Президент Румынии поддержал вступление Украины в Евросоюз

Президент Румынии Клаус Йоханнис на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе призвал страны ЕС поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в Евросоюз. Об этом сообщает Newsmaker.md.

Йоханнис выступил сегодня в Брюсселе на чрезвычайном заседании Европейского Совета, на котором поддержал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Евросоюз.

Президент Румынии выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Украине, а также констатировал, что ситуация в Черноморском регионе вынуждает ЕС сконцентрироваться на адекватной помощи странам, которые страдают от последствий вторжения России в Украину, сообщили в администрации главы государства.



