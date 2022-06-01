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31 мая 22, 22:39
Когда и какие ракеты США планируют предоставить ВСУ
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Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине ракетную систему, способную поражать цели на расстоянии более 60 км

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине ракетную систему, способную поражать цели на расстоянии более 60 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Указанные ракеты имеют гораздо меньшую дальность действия, чем армейская тактическая ракетная система, снаряды которой могут преодолевать расстояние более 300 км, и которую администрация Байдена отказалась включить в новый пакет военной помощи Украине.

Сколько именно ракет предоставят США Украине, неизвестно. Один американский чиновник сказал изданию, что боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель. Обучение их использованию начнется быстро и займет не менее 10 дней.

Ракеты будут установлены на колесной пусковой установке High Mobility Artillery Rocket System.

Ожидается, что администрация объявит о своем решении на этой неделе. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности отказалась от комментариев, заявив, что предоставление Украине мобильных ракет рассматривается.

Вчера Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты не собираются направлять в Украину ракетные системы, которые могут ударить вглубь территории России. 

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине "с головой хватит" тех ракет, которые летят на расстояние 70 км.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что, если деоккупация временно захваченных территорий будет связана с десятками тысяч жертв, Украина будет ждать соответствующее оружие, чтобы максимально сохранить жизни людей. 
liga.net
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