Удар по режиму Путина. ЕС одобрил эмбарго на нефть из России

Евросоюз отказывается от российской нефти. В ночь с 30 на 31 мая после сложных переговоров в Брюсселе лидеры стран ЕС объявили о большом договоре. Чтобы разблокировать шестой пакет санкций против России, европейские страны нашли несколько компромиссных решений. Среди них – введение частичного эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ.





Конечная цель – сократить к 2023 году импорт энергоресурсов из страны-агрессора на 90% и оказать "максимальное давление" на режим президента России Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.





Как Евросоюз планирует отказаться от российской нефти и сколько это будет стоить России?





ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. О своем решении лидеры Евросоюза объявили около полуночи. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, страны ЕС подготовили в Брюсселе пакетное соглашение, позволяющее ввести шестой пакет санкций против России. Соглашение состоит из пяти пунктов, включая частичное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.





Санкции будут запрещать морские поставки в Европу российской нефти и нефтепродуктов, уточнил Шарль Мишель в Twitter. Исключение – Болгария, которой разрешили импортировать нефть из России по морю до 2024 года.









"Это (морские поставки в Европу. – Ред.) охватывает более 2/3 импорта нефти из России", – уточнил чиновник. Остальная часть идет через нефтепровод "Дружба", но на этот объем эмбарго не действует. Поставки российского энергоресурса через трубу европейские лидеры "в скором времени" обсудят отдельно.





Кроме Болгарии, еще три страны имеют преференции – Венгрия, которая больше месяца блокировала энергетическое эмбарго Евросоюза в отношении России, а также Чехия и Словакия. Они наиболее зависимы в Европе от российских нефтепродуктов, которые импортируются к ним преимущественно по нефтепроводу.





Впрочем, ни одна из этих стран не является ключевым потребителем нефти из "трубы". По данным Bloomberg, самые большие поставки через "Дружбу" сейчас идут в Германию и Польшу.





Эти две страны еще до соглашения лидеров ЕС пообещали отказаться от закупок в России уже до конца 2022 года. Если они сдержат слово, общий эффект вместе с эмбарго на морские перевозки будет охватывать 90% экспорта нефти из РФ в Европу, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.





ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. " К сожалению, забанить нефть не получилось одномоментно. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более "токсичной", откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность кремля финансировать войну", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.





Сходны ожидания и в Евросоюзе. По мнению Шарля Мишеля, шестой пакет санкций ЕС против России станет "максимальным давлением", чтобы остановить войну. Украинские политики и дипломаты в течение весны многократно призывали Евросоюз наказать РФ – арестовать ее энергетические доходы от экспорта или ввести эмбарго на российские нефть и уголь.





Это важно. Россия – третья страна по объемам добычи нефти в мире и вторая по размерам экспорта на мировой рынок после Саудовской Аравии. За 2021 год РФ получила от экспорта сырой нефти более $110 млрд, свидетельствуют данные германской консалтинговой организации Statista.





Европа – самый большой рынок сбыта для российской нефти и нефтепродуктов. По данным аналитического центра Bruegel, в декабре 2021 года Россия ежесуточно экспортировала по 5 млн баррелей сырой нефти и по 2,8 млн баррелей в день нефтепродуктов. Более половины – уходило на рынок Евросоюза, дальше – Китай, куда поступала пятая часть от экспорта.









Поставки за границу энергоресурсов – одна из основных статей дохода для бюджета России. По данным таможенной службы РФ, в 2021 году экспорт сырой нефти и нефтепродуктов составил 37% от экспортной выручки России. Тогда нефть в среднем стоила $71 за баррель, почти на треть дешевле, чем сейчас. По данным Financial Times, российская нефть Urals торгуется на мировом рынке по $93 за баррель, что на $27 меньше эталонной нефти Brent.





Чем ниже доходы, тем меньше РФ может финансировать войну против Украины. Такое ожидание толкает Евросоюз, США, Великобританию и другие страны вводить санкции против РФ. "Решение по эмбарго стало знаком того, что принципы важнее. Еще немного и Россия уже никому не сможет навязывать свою волю. Не сможет вести войну из-за нехватки оружия и денег", – заявляет Галущенко.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Санкции ЕС против российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу не сразу. 1 июня их должны единогласно поддержать представители всех 27 стран-членов Евросоюза. А что дальше?





Впереди – еще один раунд переговоров. Европейские чиновники и дипломаты должны согласовать технические детали эмбарго, пишет агентство Bloomberg. "Европейский Совет настойчиво призывает доработать и принять (новый пакет санкций. – Ред.) без промедлений", – говорится в коммюнике Совета по итогам саммита лидеров Евросоюза.









По словам Урсулы Фон дер Ляйен, европейское эмбарго может заработать до конца 2022 года. Еще в начале мая она предлагала запретить импорт из России сырой нефти через шесть месяцев, а нефтепродуктов – в течение восьми месяцев после принятия решения.





По подсчетам Bloomberg, из-за новых европейских санкций Россия переориентирует свои поставки на Индию и Китай, и, как следствие, потеряет $22 млрд дохода в год от экспорта нефти и нефтепродуктов. Для сравнения: это около трети всего военного бюджета РФ за 2021 год. "Страна-бензоколонка is over", – прокомментировал Галущенко.



