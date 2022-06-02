Германия даст Украине самую современную ПВО IRIS-T и РСЗО

Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передают Reuters и Tagesspiegel.
"Правительство решило, что мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии, в виде IRIS-T", – заявил Шольц в Бундестаге.
Канцлер сказал, что ПВО поможет защитить от российских авианалетов "целый город". Шольц не назвал конкретных сроков поставок и количества комплексов. Ранее Bild сообщал, что Украина заинтересована в поставке 10 комплексов, а полностью запустить систему смогут в ноябре.
Кроме того, Германия поставит Украине современный радар, который будет обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. Шольц также указал, что Германия в тесном сотрудничестве с США будет поставлять РСЗО. Однако из этих РСЗО нельзя будет бить вглубь РФ.
Канцлер добавил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 самых современных самоходных гаубиц, обучение украинских военных по обращению с этим оружием завершится через несколько дней.
Он также заявил, что Германия постоянно поставляет Украине оружие с момента полномасштабного вторжения РФ, в частности 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.