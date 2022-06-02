Германия даст Украине самую современную ПВО IRIS-T и РСЗО

Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передают Reuters и Tagesspiegel.

"Правительство решило, что мы поставим самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии, в виде IRIS-T", – заявил Шольц в Бундестаге.

Канцлер сказал, что ПВО поможет защитить от российских авианалетов "целый город". Шольц не назвал конкретных сроков поставок и количества комплексов. Ранее Bild сообщал, что Украина заинтересована в поставке 10 комплексов, а полностью запустить систему смогут в ноябре.

Кроме того, Германия поставит Украине современный радар, который будет обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. Шольц также указал, что Германия в тесном сотрудничестве с США будет поставлять РСЗО. Однако из этих РСЗО нельзя будет бить вглубь РФ.

Канцлер добавил, что в ближайшее время Германия вместе с Нидерландами поставят Украине 12 самых современных самоходных гаубиц, обучение украинских военных по обращению с этим оружием завершится через несколько дней.

Он также заявил, что Германия постоянно поставляет Украине оружие с момента полномасштабного вторжения РФ, в частности 15 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

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Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".





Вчера Шольц заявил, что Германия поставит Греции свои БМП, а взамен Афины передадут Украине военную технику советского производства. Такое решение вызвало критику советника главы ОП Алексея Арестовича, который назвал Шольца "удивительным человеком".