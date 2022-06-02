Пентагон опубликовал список вооружений для Украины

Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которое получит Украина в рамках нового пакета помощи на $700 млн.

Пакет включает:

- пять противоартиллерийских радаров;

- две ралиолокационные станции воздушного наблюдения;

- 1000 Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;

- 6000 единиц противотанкового оружия;

- 15 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- четыре вертолета Ми-17;

- 15 тактических машин;

- запчасти и оборудование.

Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.





Ранее The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.





Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.



