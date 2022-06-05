Разведка США пересматривает методы прогнозирования

Американская разведка довольно точно спрогнозировала вторжение России в Украину, но при этом недооценила "решимость к сопротивлению" в самой Украине. В связи с этим спецслужбы США намерены пересмотреть свои методики анализа и включить в них дополнительные факторы, пишет Associated Press.

В мае директор национальной разведки США Аврил Хейнс утверждала, что Национальный совет по разведке оценит, как агентства анализируют такие факторы, как "воля к борьбе" и "способность к борьбе". Хейнс сказала, что оба эти показателя "довольно сложны для эффективного анализа, и мы рассматриваем различные методологии".

Несколько источников, знакомых с материалом, сообщили Associated Press на условиях анонимности, что на рассмотрении находятся два ключевых вопроса – почему Россия воюет хуже, а Украина защищается лучше, чем от них ожидали западные разведки.

Источники отмечают, что хотя Россия постоянно вела "гибридные войны", она не проводила напрямую крупных наземных операций с 1980-х годов, то есть, многие из заявленных Россией военных возможностей не были "испытаны на практике". В то же время, активный экспорт оружия из РФ создавал у специалистов впечатление, что у Москвы гораздо больше готовых к развертыванию ракетных систем и самолетов, чем оказалось на самом деле.

Среди прочих проблем российской армии специалисты называют "плохое моральное состояние войск", злоупотребление военными РФ наркотиками и алкоголем, а также отсутствие унтер-офицерского состава.

Бывший директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант в отставке Роберт Эшли сказал, что разведчики обо всем этом знали, но не ожидали, что из-за начала боевых действий эти факторы вызовут "каскадное обрушение" и сделают для россиян трудновыполнимыми "даже самые простые операции".

В то же время прогнозы о способности Украины к сопротивлению строились на том, что между Вашингтоном и Киевом существовали разногласия по поводу вероятности вторжения и готовности Украины. Источники AP утверждают, что США рекомендовали Украине перебросить войска с Донбасса для укрепления обороны вокруг Киева. Однако тогда Зеленский и его команда игнорировали предупреждения, возможно, чтобы подавить вероятную панику и защитить экономику.

По мнению одного из официальных лиц США, Зеленский до этого никогда не проходил через кризис такого уровня, с которым столкнулась его страна. При этом он получил всемирное признание за то, что после начала вторжения отказался покинуть страну и сумел взять ситуацию под контроль.

Генерал-лейтенант Скотт Берриер, действующий директор разведуправления Пентагона, в марте заявлял, что по его предыдущей оценке "украинцы не были настолько готовы (ко вторжению. – Ред.), как следовало бы. Поэтому я ставил под сомнение их желание сражаться. Это была плохая оценка с моей стороны, потому что они сражаются храбро и достойно и принимают правильные решения".

При этом источники AP отмечают, что перед войной "было достаточно доказательств решимости Украины". Аннексия Крыма Россией в 2014 году и восьмилетняя война на Донбассе существенно ужесточили отношение украинского общества к Москве, а ВСУ прошли через годы обучения, получали поставки оружия из США при всех администрациях.

Ошибочные оценки разведок, в которых не учитывались "воля к борьбе" и "способность к борьбе", привели к тому, что от правительства Афганистана Запад ожидал эффективного сопротивления талибам, а от Украины – быстрой сдачи агрессору, но в обоих случаях события развивались по противоположным сценариям, пишет AP.