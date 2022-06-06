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5 июня 22, 22:16
Премьера Бориса Джонсона хотят отправить в отставку
Борис Джонсон
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Консерваторы заявляют, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии и нарушение карантинных ограничений

Официальные представители правящей Консервативной партии Великобритании назначили на среду, 8 июня голосование по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону. Об этом пишет  Sunday Times.

Консерваторы заявляют, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии с нарушением карантинных ограничений, уточняет издание. 

Чтобы голосование по вотуму доверия состоялось, необходим официальный запрос от минимум 54 членов парламента от консерваторов. Письма являются конфиденциальными, поэтому только председатель комитета знает, сколько запросов было отправлено.  

На данный момент более 25 законодателей обнародовали свои письма с запросом.  Несколько консерваторов завили, что уже собрали нужное количество запросов. 

Борис Джонсон неоднократно приносил извинения за свое поведение во время пандемии.  

Также Джонсон заявлял, что не уйдет в отставку, потому что перед правительством стоит слишком много задач, и уйти в отставку будет безответственно. 

1 июня Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом США Джо Байденом передачу Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270.
liga.net
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