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6 июня 22, 22:19
Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США — Белый дом
Байден
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Президент США ввел режим ЧС из-за кризисной ситуации в энергетике

Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы недостатка достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Об этом сообщили на сайте Белого дома. 

В заявлении Байдена сказано, что несколько факторов угрожают способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии и приводят к сбоям на энергетическом рынке. Такую ситуацию, по мнению американского президента, вызвала война России против Украины, а также экстремальные погодные явления и изменения климата. 

Своим решением Байден продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из юго-восточной Азии.

"Необходимы немедленные действия, чтобы тем временем обеспечить Соединенным Штатам доступ к достаточному количеству солнечных модулей для удовлетворения наших потребностей в производстве электроэнергии", — заявил глава Белого дома. 

3 июня Байден сказал, что Украина должна сама решать, идти ли ей на территориальные уступки для достижения мира.
liga.net
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