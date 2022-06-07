Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в США — Белый дом

Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за угрозы недостатка достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

В заявлении Байдена сказано, что несколько факторов угрожают способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии и приводят к сбоям на энергетическом рынке. Такую ситуацию, по мнению американского президента, вызвала война России против Украины, а также экстремальные погодные явления и изменения климата.

Своим решением Байден продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из юго-восточной Азии.

"Необходимы немедленные действия, чтобы тем временем обеспечить Соединенным Штатам доступ к достаточному количеству солнечных модулей для удовлетворения наших потребностей в производстве электроэнергии", — заявил глава Белого дома.