В Беларуси объявили учения по переходу на военное время

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, в ВС Беларуси начались занятия по боевой готовности после очередного призыва на военную службу "и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – сказано в сообщении.