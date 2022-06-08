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7 июня 22, 23:17
В Беларуси объявили учения по переходу на военное время
Беларусь
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В Минобороны Беларуси объявили о проведении учений "по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время"

 Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, в ВС Беларуси начались занятия по боевой готовности после очередного призыва на военную службу "и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – сказано в сообщении.
liga.net
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