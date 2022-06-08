Глава МАГАТЭ об инспекции оккупированной ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью CNN, что не собирается посещать Запорожскую АЭС в обход действующих соглашений с Украиной.

На вопрос о том, узаконит ли его возможный визит контроль России над ЗАЭС, Гросси ответил: "Это абсолютно неверно. Когда я туда поеду, я поеду туда в соответствие с соглашением, которое МАГАТЭ заключила с Украиной, а не с Российской Федерацией. Украиной!".

Накануне Гросси объявил о подготовке экспертной миссии на Запорожскую АЭС, расположенной во временно оккупированном Энергодаре в Запорожской области.

НАЭК "Энергоатом" считает, что целью поездки Гросси является легитимизация пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

По словам Гросси, Украина обратилась к МАГАТЭ и генеральному секретарю ООН с просьбой "освободить" Запорожскую АЭС.

"Правительство Украины фактически предложило мне и генеральному секретарю ООН приложить усилия для освобождения атомной электростанции. Правительство предложило нам приехать для выполнения обязательства", — объяснил глава МАГАТЭ.

Он добавил, что проводить инспекции на атомных станциях Украины - это не вопрос желания, а обязанность.

Гросси уточнил, что инспекция не проводились "давно" и "там много ядерного материала, который необходимо проверить".