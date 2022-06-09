Путин начал войну на истощение. Обзор западных медиа

Битва за Донбасс уже превратилась в войну Украины и России на истощение; Запад свысока смотрел на Восточную Европу, отказывая ей в субъектности; британские противокорабельные ракеты позволили держать Черноморский флот РФ в постоянном напряжении и на расстоянии.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.



– в американских – также блокада Черного моря;

– в немецких и польских – заявления экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что она всегда знала, чего ждать от Путина.В фокусе иностранных медиа оставались битва за Северодонецк, инфляция и экономические проблемы в Евросоюзе.

The Economist: Война уже перешла в формат "на истощение"

Война России против Украины длится уже четвертый месяц, и до простой победы и поражения еще очень далеко. Сейчас бои идут за город Северодонецк, и каждый день поступает информация о том, какая из сторон контролирует большую его часть, пишет The Economist.

Территориальные достижения России за три месяца остаются скромными — около 450 кв. км. Похоже, обе стороны сейчас не в состоянии совершить решающий прорыв, но надеются выиграть войну на истощение.

Потери России – значительны. По словам западного чиновника, с начала вторжения Кремль лишился 58% убитыми и ранеными от тех сил, которые были сконцентрированы на границе с Украиной 23 февраля.

Например: в каждой российской БТГ в начале войны было примерно 600 человек. Сейчас у некоторых из них осталось 60. Также Россия утратила по меньшей мере 761 танк, причем более трети — с 18 апреля.

Кремль уже вынужден бросать в бой старую технику. В последние недели на Донбассе можно было заметить устаревшие Т-62 – еще 1961 года выпуска. Некоторые из них были "оснащены" импровизированными, но неэффективными сетками, которые должны защищать их от противотанковых ракет.

Об украинских потерях известно гораздо меньше. Впрочем, если опираться на слова президента Владимира Зеленского, что Украина теряет за день битвы за Донбасс до 100 солдат, потери примерно можно посчитать. Такие потери вполне в духе Второй мировой войны, отмечает издание.

Кто победит в войне на истощение? Путин пока не проводит всеобщей мобилизации, хотя скрытые ограниченные действия происходят. В Украине другие проблемы: желающих воевать много, но инструкторов не хватает. Вероятно, в ближайшее время собрать шесть новых бригад (25 000 человек), о которых недавно говорил глава СНБО Алексей Данилов, будет сложно.

Еще один вопрос: когда в Украину поступит западное тяжелое вооружение. Сообщается, что украинских военных уже учат пользоваться системами HIMARS, а для этого нужно несколько недель. Несмотря на очень разную технику от западных стран, представители оборонных ведомств восхищаются тем, как быстро украинцы ее осваивают. Но расслабляться не стоит, у России все еще есть преимущество в количестве вооружений.

С одной стороны, финансовая и военная помощь от США на сумму в $40 млрд до конца года должна поддерживать украинское сопротивление. С другой – Путин считает, что он сможет дожать Европу благодаря высоким ценам на энергоносители, инфляцию и желание скорее завершить кровопролитие. Как сказала премьер Эстонии Кая Каллас, нельзя повторять с Путиным ошибки прошлого — нужно готовиться к долговременному конфликту.

The Telegraph: Британские противокорабельные ракеты помогли отогнать российский флот от украинских берегов

Украина отбросила российский флот на 100 км от побережья Черного моря с помощью ракет от Великобритании, пишет The Telegraph.

После вторжения в Украину Москва боролась за господство в Черном море, где корабли до сих пор держат морскую блокаду. Теперь Кремль вынужден изменить тактику в отчаянной попытке сохранить контроль над южной береговой линией Украины и судоходными путями.

Кремль всеми силами пытается удержать контроль, поэтому разместил на захваченном острове Змеиный системы ПРО. В своем ежедневном отчете Институт изучения войны (Вашингтон) указал, что украинский флот бросает вызов доминированию РФ в водах Черного моря.

"Украина, вероятно, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку от Запада", — говорится в отчете института.

Несмотря на преобладание россиян в море, украинцам удалось удержать берег. Ракетой "Нептун" потоплен флагман российского флота крейсер "Москва". Британия пообещала отправить Украине противокорабельные ракеты Brimstone — для поддержки военно-морской обороны.

Пока ситуация с блокадой морских портов не решена. Путина неоднократно обвиняли в использовании блокады для повышения цен на продукты и давления на Запад. В свою очередь, Киев обвинил Москву в краже украинского зерна и использовании захваченных портов для его экспорта в страны Ближнего Востока и Африки.

The Times: Украина платит за ленивые стереотипы Запада

Прошло более 30 лет с развала СССР, а в ленивом массовом сознании западного мира 15 стран все еще называются "посткоммунистическими", хотя большинство взрослого населения уже не сталкивалось ни с чем, что напоминало бы плановую экономику или однопартийность. В том же контексте используется словосочетание "Восточная Европа", несмотря на разный опыт этих стран относительно коммунизма и отношений с Кремлем, пишет The Times.

Прекрасный пример — фильм "Борат", где высмеивался фейковый Казахстан, жители которого показаны как тупые, вульгарные, безнравственные, с забавными акцентами, и везде царят криминал и трайбализм. Если бы подобным образом изображали Африку и африканцев — это был скандал.

Война РФ против Украины меняет это мировосприятие. Украинцы разговаривают на идеальном английском и точно умеют описывать ситуацию. Уничтоженные улицы, парки и здания Мариуполя заставляют удивляться: до войны они выглядели опрятнее многих портовых городов Запада.

Пробуждение Запада по отношению к Украине произошло поздно. Культурно и лингвистически все, что происходит "восточнее нас", кажется туманным, будто ментальный железный занавес до сих пор существует.

Старые привычки удивительно контрастируют с реальностью. Демократии Восточной Европы во многом динамичнее и витальнее Старого Света благодаря качеству образования, диджитализации госорганов и антикоррупционным инициативам.

Западное невежество и высокомерие так или иначе влияли на политику. Многие страны, с 1990-х годов жившие в тени России, предупреждали об опасности реваншизма Кремля. "Мы не слушали. Сейчас за это украинцы платят тысячами жизней и уничтоженными городами. Мы могли отвлечь это, но ничего не сделали", — признает автор. Теперь Германия, Франция и Италия настаивают на том, что Украина должна отдать России часть территории. Для западного мира Украина всегда была ненастоящей страной, населенной безвольными пешками без мечтаний, планов, страхов и культуры.

Западные страны все еще воспринимают Восточную Европу через русскую призму. Старые империи давно в прошлом, однако до сих пор контролируют мировосприятие.