Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 июня 22, 12:23
Дуда о шантаже Путина: Можно сразу всем сдаваться
Дуда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дуда: Если боимся ядерного оружия Путина, то можно сразу всем сдаваться

Мир не должен поддаваться на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина, ведь в противном случае можно сразу отдать ему все, что он пожелает. Об этом в интервью Bild заявил польский президент Анджей Дуда.

Ему задали вопрос, разделяет ли он опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Путин может применить ядерное оружие по странам-союзницам Украины за ее поддержку.

"Если мы боимся российского ядерного оружия, мы должны все сразу сдаться. Путин может выйти и сказать: "Сейчас мы сбросим атомные бомбы на украинскую столицу, если вы не расширите сферу влияния России до Лиссабона". Должны ли мы тогда все испугаться и выполнять приказы Путина, потому что боимся его ядерного оружия?", – спросил Дуда.

Он подчеркнул: как только кто-то испугается российского шантажа, "это приведет к катастрофе", и поэтому не нужно бояться угроз со стороны России.

"Я знаю, как они работают. Если вы приоткроете дверь, они вставят туда ногу и будете брать все больше, больше и больше. Именно это я пытаюсь объяснить европейским и зарубежным лидерам", – отметил Дуда.

Польский президент говорит, что "больше всего заинтересован в том, чтобы украинские силы обороны получили такую поддержку, чтобы вытеснить русских со своей территории. Со всей территории украинского государства, которое признано на международном уровне".

В том же интервью Дуда раскритиковал разговоры Шольца и французского президента с Путиным.

Посол Украины в Берлине Мельник говорит, что в Германии "многие понимают – нужно победить фашистскую Россию, но как, не видят". Глава правящей польской партии ПиС Качиньский заявил, что хотя Венгрия открыто препятствует санкциям против РФ, "более тонко" тем же занимаются Франция, ФРГ и порой Нидерланды. Опрос: 56,8% поляков поддерживают идею с польскими миротворцами в Украине.
liga.net
Ещё по теме:
В Кремле признали, что Воронцова и Тихонова – дочери Путина
Данилов: РФ развалится еще при нашей жизни
Путин просит снять санкции в обмен на продовольствие
Резников поддержал легализацию оружия
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин начал войну на истощение. Обзор западных медиа
noimageВ Польше провели соцопрос на тему поддержки Украины в войне
Лента новостей