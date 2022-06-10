Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде

Украине будет направлено официальное приглашение принять участие в мадридском саммите НАТО, хотя о присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, потому что это будет зависеть от развития войны и его возможностей покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщает Europa Press.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29 и 30 июня,. Ожидаются беспрецедентные меры безопасности.

Согласно источникам издания, Испания в течение нескольких месяцев работала в координации с НАТО над подготовкой к саммиту, который проходит в сложном международном контексте войны в Украине, планов вступления Финляндии и Швеции и решения Альянса утвердить новую Стратегическую концепцию, которая будет определять его развитие в течение следующих десяти лет.

Всего ожидается участие от 40 до 50 международных делегаций на уровне глав государств и правительств. Среди них будут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены Европейского Союза, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден прибудет в Мадрид 28-го числа, за день до официального начала саммита.