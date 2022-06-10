В Берлине "понимают нетерпение", но о сроках молчат

Несмотря на призывы Украины внести ясность в сроки поставки тяжелого вооружения, правительство Германии хранит молчание по этому поводу.

Там утверждает, что "сложно говорить о графиках по организационным причинам и проблемам безопасности". Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, пишет Тagesspiegel.

Чиновник напомнил, что Берлин все же пообещал поставку тяжелого вооружения, и "подготовка сейчас идет полным ходом. Но это не происходит в одночасье".

Он сказал, что речь идет о запланированной передаче ВСУ зенитных танков "Гепард", САУ Panzerhaubitze 2000, систем ПВО Iris-T и РСЗО Mars (локализованная версия американской M270 MLRS).

Германию критикуют за промедление с поставками оружия ВСУ, особенно тяжелого, которое критически нужно для сдерживания продвижения РФ в Украине и, затем, для вытеснения оккупантов с захваченной территории.





Канцлер ФРГ Шольц этой критики "не понимает": "Мы предоставили оружие и дадим еще". 8 июня он заявил, что "больше Германии военную помощь Украине оказывают, вероятно, лишь США".



