Почему Байден не дает системы ATACMS. Обзор западных медиа

Владимир Путин наконец признал, что ведет обычную захватническую войну; Украина задала тренд цифровизации войны; администрация Джо Байдена иррационально пытается лишний раз "не провоцировать Москву".

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



– в американских медиа — необходимость большего количества оружия для Украины и опасения Киева, что западные медиа "банализируют" войну;

– в немецких медиа — блокада Черного моря, похищение украинского зерна россиянами и евроинтеграция Украины.В фокусе иностранных медиа оставались битва за Северодонецк, энергетический шантаж России и заявления эксгенсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что умиротворение агрессора не ведет к миру.

The Guardian: Путин сравнил себя с Петром I, чтобы оправдать войну

Во время вчерашнего выступления российский диктатор Путин начал оправдывать агрессию против Украины сравнением с тем, что делал император Петр I в 18 веке, пишет The Guardian. "Петр Великий вел Северную войну 21 год, воевал со Швецией, что-то у них забрал, [на самом деле] он ничего не брал, только вернул [русское]", – рассказал Путин.

После месяцев отрицания имперских амбиций Путин наконец-то признал, что его интересует именно захват территорий, сравнив нынешнюю агрессию с действиями русского царя. Он также добавил, что "на долю россиян" выпало "вернуть утраченное" и "укрепить страну".

Путин неоднократно пытался оправдать свою агрессию против соседнего государства, предлагая имперский историософский подход, согласно которому у Украины нет своей государственности и национальной идентичности.

Критики Путина утверждают: своими словами диктатор лишний раз подтвердил, что его слова об исторической несправедливости по отношению к России и расширении НАТО на восток были только оправданием для ведения захватнической войны. В начале же агрессии Путин вообще утверждал, что цель его кампании — "денацификация и демилитаризация" Украины.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт отметил, что с таким подходом российского диктатора он может вести войны еще много лет.

С самого начала вторжения Кремль утверждал, что он не собирается оккупировать или присоединять украинские земли. Нынешние действия России говорят об обратном — она пытается захватить больше не только на Востоке Украины, но и на юге в Херсонской и Запорожской областях.

По неподтвержденным данным, Россия собирается объединить эти территории в новый федеральный округ уже этой осенью. На этом фоне распространяются слухи о возможном проведении "референдумов" на оккупированных территориях.

Похоже, что в Европе закончился провозглашенный после развала СССР период "конца истории" и войн, а империалистические войны 19 века, напротив, вернулись. Несмотря на шаг в прошлое, современное поле боя изменилось кардинально: его неотъемлемой частью стали технологии, пишет Politico.

На фоне агрессии России Европа должна инвестировать гораздо больше в развитие программного обеспечения военного назначения — New Defence.

Технологии существенно усилили сопротивление Украины кремлевскому вторжению. Военный бюджет России в 16 раз больше украинского. Но украинцы смогли разработать импровизированный способ борьбы, продемонстрировав, насколько цифровизация может играть ключевую роль на поле боя.

Аэроразведка и РЭБ при поддержке искусственного интеллекта в сочетании с вооруженными беспилотниками, объединенными в единую сеть, остановили целые танковые колонны, уничтожили вертолетный парк и не давали России получить преимущество в воздухе. Весь мир будет теперь изучать опыт этой войны.

Демократическому миру сейчас нужны новые оборонные компании и предприятия для решения действующих и будущих вызовов. Вооруженные силы следует немедленно трансформировать в нужды цифрового конфликта.

Сейчас в этом направлении лидируют США. Европа уже должна подключаться к этому процессу, добавлять разработку военных программных обеспечений в оборонные бюджеты, не надеясь исключительно на общественный сектор.

Для такого подхода есть прецедент: министерство обороны Соединенного Королевства уже поставило целью выделить 25% бюджета на малые и средние предприятия по разработке необходимого программного обеспечения.

Foreign Policy: Байден до сих пор пытается не провоцировать "российского медведя"

Война России против Украины длится более 100 дней. И хотя США уже начали вооружать ВСУ, администрация Джо Байдена придерживается парадигмы "не провоцировать лишний раз Кремль", пишет Foreign Policy.

Даже после того, как Байден объявил о передаче Украине ракетных систем высокой мобильности HIMARS, союзники по НАТО и на Капитолийском холме критиковали Белый дом: это слишком поздно, и мало. Президент Украины Владимир Зеленский и украинские дипломаты два месяца умоляли Байдена это сделать.

В Белом доме очень осторожно взвешивают каждый шаг, чтобы не спровоцировать Москву на расширение конфликта. Россия может отказаться от ядерного соглашения, в котором она играет роль посредника между Вашингтоном и Тегераном; давить на ОПЕК или осуществлять кибератаки.

Так, администрация Байдена направила Украине $4,6 млрд военной помощи — рекордные цифры. Несмотря на это, чрезмерная осторожность и медлительность вызвали разочарование в кругах американского правительства, которые выступают за всестороннюю помощь украинцам. Постоянно раздаются фразы "избежать излишней эскалации". Еще до начала полномасштабной войны ради этого откладывали отправления Джавелинов и отменяли совместные учения. После 24 февраля эта тенденция сохранялась.

Эксперты спорят: что может быть красной линией для Путина. Угрозы его чиновников западным странам раздаются постоянно, но пока обещанных нападений на конвои с оружием для Украины не было.

Заявления Байдена о том, что США не будут передавать Украине тактические ракетные системы ATACMS, мол, тогда Украина сможет бить вглубь территории РФ, даже источники в Пентагоне считают "надуманными". Один украинский чиновник сообщил Foreign Policy, что с помощью 200 ракет ATACMS Украина могла бы "убить каждого командира батальона, командира полка, командующего армией российских сил вторжения за неделю, особенно имея беспилотники, чтобы найти их".

Американский генерал в отставке Бен Ходжес убежден: опасения Третьей мировой войны между США и РФ выдумка, ведь меньше всего Москва сейчас мечтает о конфликте с НАТО . А манера постоянно задавать себе риторический вопрос, "спровоцирует ли то или иное движение Москву", — привычка дипломатов миролюбивой эпохи Барака Обамы.