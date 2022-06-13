Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Анадолу.
Переговоры будут касаться создания "зернового коридора" для экспорта украинского продовольствия.
"На следующей неделе мы обменяемся мнениями и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, обсудим шаги, которые мы предпримем", — сказал турецкий президент.Напомним, 8 июня Сергей Лавров встречался в Турции с министром иностранных дел этой страны Мевлютом Чавушоглу. По итогам встречи они заявили о желании организовать в Стамбуле четырехстороннюю встречу Украина – Турция – ООН – Россия. Лавров пообещал, что если Украина согласится на разминирование портов, Россия не будет пользоваться ситуацией в военных целях.