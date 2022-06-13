Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Анадолу.

Переговоры будут касаться создания "зернового коридора" для экспорта украинского продовольствия.

"На следующей неделе мы обменяемся мнениями и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, обсудим шаги, которые мы предпримем", — сказал турецкий президент.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что российские обещания ничего не стоят: "Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты"