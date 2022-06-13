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12 июня 22, 23:14
Посол США о "скандале" вокруг слов Байдена о Зеленском
Бриджит Бринк
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Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на "скандал" вокруг слов Джо Байдена о Владимире Зеленском и угрозе полномасштабного вторжения РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на "скандал" вокруг заявления президента Штатов Джо Байдена о том, что официальный Киев якобы игнорировал предупреждения о грядущем полномасштабном вторжении РФ. В комментарии LIGA.net посол сказала, что "это не заслуживает быть новостью".

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти", – заявила Бринк.

Она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и украинцы "вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией".

По словам Бринк, Байден "очень уважает Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время войны". Она также напомнила, что Штаты уже предоставили $5,3 млрд помощи в сфере безопасности, в том числе $4,6 млрд после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы дать Украине возможность защитить себя.

Бринк добавила, что Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину.

11 июня Байден заявил, что Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения о планах РФ полномасштабно напасть на Украину. Спикер Зеленского Сергей Никифоров ответил, что Зеленский зимой несколько раз говорил об угрозе с Байденом и просил о превентивных санкциях против России, но партнеры "не хотели его слышать". 

Подоляк заявил, что Украина прекрасно понимала, что РФ готовит вторжение, но вопрос стоял в том, каким именно будет его масштаб. 

Также Подоляк напомнил, что первые удары российских ракет пришлись на макеты. Подготовка к большой войне, по его словам, началась с прошлого года. 
liga.net
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