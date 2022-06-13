Посол США о "скандале" вокруг слов Байдена о Зеленском

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на "скандал" вокруг заявления президента Штатов Джо Байдена о том, что официальный Киев якобы игнорировал предупреждения о грядущем полномасштабном вторжении РФ. В комментарии LIGA.net посол сказала, что "это не заслуживает быть новостью".

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти", – заявила Бринк.

Она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский и украинцы "вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией".

По словам Бринк, Байден "очень уважает Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время войны". Она также напомнила, что Штаты уже предоставили $5,3 млрд помощи в сфере безопасности, в том числе $4,6 млрд после того, как Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы дать Украине возможность защитить себя.

Бринк добавила, что Штаты вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину.





Подоляк заявил, что Украина прекрасно понимала, что РФ готовит вторжение, но вопрос стоял в том, каким именно будет его масштаб.





Также Подоляк напомнил, что первые удары российских ракет пришлись на макеты. Подготовка к большой войне, по его словам, началась с прошлого года.