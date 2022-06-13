Польша построила 140 км стены на границе с Беларусью. Видео

Польша завершила строительство "стены" на 140-километровом отрезке границы с Беларусью, первые участки уже сдаются в эксплуатацию. Об этом сообщила пограничная служба страны в Twitter.

В ближайшие дни начнется установка электронных шлагбаумов, сообщили пограничники.

Протяженность польско-беларуской границы составляет 418 км, 186 км из них – сухопутная граница. Как сообщает польское издание money.pl, работы по строительству ограждения начались 25 января этого года.

Забор имеет высоту 5,5 м: пятиметровые стальные столбы и полуметровый виток проволоки. На границе установят датчики движения и камеры.



