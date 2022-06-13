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13 июня 22, 12:46
Польша построила 140 км стены на границе с Беларусью. Видео
Граница Польши с Беларусью
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Польша завершила строительство 140 км отрезка заграждения на границе с Беларусью.

Польша завершила строительство "стены" на 140-километровом отрезке границы с Беларусью, первые участки уже сдаются в эксплуатацию. Об этом сообщила пограничная служба страны в Twitter.

В ближайшие дни начнется установка электронных шлагбаумов, сообщили пограничники.

Протяженность польско-беларуской границы составляет 418 км, 186 км из них – сухопутная граница. Как сообщает польское издание money.pl, работы по строительству ограждения начались 25 января этого года.

Забор имеет высоту 5,5 м: пятиметровые стальные столбы и полуметровый виток проволоки. На границе установят датчики движения и камеры.


Напомним, с лета 2021-го режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах. 

8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. 

16 ноября 2021 года во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий. 

16 декабря 2021 года около 70 мигрантов из Беларуси пытались прорваться через границу на территорию Польши, несколько польских солдат получили ранения.
liga.net
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