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13 июня 22, 23:01
Самолеты российских олигархов продолжают летать в небе ЕС
Алишер Усманов
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Самолеты российских олигархов, несмотря на санкции, согласно которым воздушное пространство ЕС должно быть для них закрыто, продолжают летать над ЕС

Самолеты российских олигархов, несмотря на санкции, согласно которым воздушное пространство ЕС должно быть для них закрыто, продолжают летать в небе стран Евросоюза из-за сомнительных структур собственности. Об этом говорится в расследовании немецкого издания Welt am Sonntag.

В общей сложности изданию удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС.

Данные об этих рейсах находятся в открытом доступе на веб-сайтах отслеживания рейсов. Есть достоверные доказательства того, что они принадлежат или контролируются российскими бизнесменами, пишет издание.

К примеру, речь идет о самолете Cessna, который принадлежит российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру, который летал в небе Великобритании и Германии.

Также журналисты отследили Airbus олигарха Алишера Усманова, который 28 февраля вылетел из аэропорта Мюнхена.

Федеральное министерство транспорта Германии отрицает, что были допущены ошибки.

2 марта из Ниццы в Стамбул смог вылететь Bombardier российского бизнесмена Альберта Авдоляна. Самолет зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией.

В апреле самолет с люксембургской регистрацией, который, по данным Forbes , принадлежит российско-украинскому олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу. Самолет вылетел из Базеля, Швейцария, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Официальный представитель ЕС признает: "Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности". Подставные компании и офшорные регистрации часто используются для сокрытия истинного владельца самолетов, поясняет издание.
liga.net
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