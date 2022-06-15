США ожидают на Рамштайн-3 анонсов поставок оружия Украине

США ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия и снаряжения во время встречи в среду представителей почти 50 стран в формате Рамштайн. Об этом сказал сегодня высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает CNN.

Россия укрепляет свои позиции на Донбассе. Украинские официальные лица говорят, что без притока новых вооружений будет все труднее остановить постепенное продвижение России или вернуть оккупированные территории.

"Мы слышим, что они говорят, мы абсолютно слышим, что они говорят", — сказал чиновник из Пентагона.

Он не стал уточнять, какие страны объявят о новых пакетах помощи и что они будут в себя включать, но отметил, что США "очень тесно сотрудничают" с другими странами, чтобы выяснить, что нужно Вооруженным силам Украины, и найти эти системы для отправки.

Чиновник также не сказал, будут ли США анонсировать новый пакет помощи, но сказал, что администрация президента США Джо Байдена уже работает над следующим пакетом.

"Это постоянный барабанный бой, потому что это постоянная битва с постоянно меняющимися неотложными требованиями", — сказал представитель Пентагона.

Ранее США отправили для Украины четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Сейчас группа украинских военных проходит обучение обращению с ними. По словам американского чиновника, системы "скоро" прибудут в Украину.

Он сказал, что у США и их союзников есть значительное количество техники, которую можно отправить в Украину.

"Мы далеко не исчерпали ресурс и многостороннюю помощь в обеспечении безопасности территории Украины в этой битве", — сказал чиновник.